На базі в Техасі (США) військовий лікар застрелив 12 чоловік

Тридцять один американський військовослужбовець і один цивільний, котрі дістали вогнепальні поранення внаслідок трагічного інциденту на військовій базі Форт-Худ, доставлені в лікарні центральної частини штату Техас.

Як передає ІТАР-ТАСС, ім`я того, хто стріляв, встановлено - це Малік Надаль ХАСАН, військовий лікар-психіатр, який дістав наказ про передислокацію за межі США. Він числиться в діючому складі сухопутних сил армії США і має звання майора.

Офіційний представник Форта-Худ генерал-лейтенант Боб КОН заявив, що нападник, озброєний двома пістолетами, відкрив з них вогонь у середині дня в приміщенні центру, де проходять медкомісію військовослужбовці, що відбувають на передислокацію.

Генерал-лейтенант Роберт КОУН, командувач Форт-Худ повідомив, що, всупереч первинним заявам військових, вбивця був поранений, а не вбитий. "Той, хто стріляв, не мертвий і знаходиться під вартою, його стан стабільний", - сказав він.

Також повідомляється, що Малік Надаль ХАСАН був мусульманином і не хотів проходити службу в Іраку.

"Жахливим спалахом насильства" назвав стрілянину президент США Барак ОБАМА. Виступаючи в Білому домі, він повідомив, що вже говорив з приводу того, що сталося, з шефом Пентагону Робертом ГЕЙТСОМ і головою Комітету начальників штабів збройних сил США адміралом Майклом МАЛЛЕНОМ. Ці контакти триватимуть, запевнив глава вашингтонської адміністрації.