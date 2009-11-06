Епідемія “оголила” проблему з оснащенням вірусологічних cлужб

Голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету Михайло АНДРЕЙЧИН вважає, що якби належним чином працювали вірусологічні лабораторії України, епідемію можна було б точніше передбачити у часі і підготуватися до неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Професор зауважив, що має на увазі вибіркові дослідження у різних регіонах України з допомогою найсучасніших методів, які дають можливість визначити циркуляцію актуальних вірусів ще до початку епідемії.

“Епідемія ж не виникає раптово, епідемія повинна дозріти. На те, щоб вона набула рис епідемії, потрібен час. І наукові спостереження показують, що до епідемії на певній території циркулюють ті віруси, які і спричиняють епідемію”, - пояснив М.АНДРЕЙЧИН. Він зауважив, що прогнози на основі лабораторних досліджень не завжди дають 100-відсотковий результат, але в більшості випадків таки справджуються.

За його словами, зараз є дуже чутливі методи, зокрема полімеразна ланцюгова реакція, методи ДНК-зондів, гібридизації нуклеїнових кислот, імуноферментний метод, які дають можливість “виявити багато чого з того, що не видно неозброєним оком”.

“Епідемія оголила низку проблем, до вирішення яких не доходили руки в тих, від кого залежить їх вирішення. Але з кожної епідемії треба брати урок. Сподіваюся, головні проблеми урядом будуть вирішені, і після цієї епідемії наша вірусологічна служба буде істотно зміцнена”, - сказав М.АНДРЕЙЧИН.

При цьому додав, що станом на сьогодні інфекційним службам не надавалась належна допомога, в деяких областях матеріальна база інфекційних стаціонарів відверто слабка, а в Тернопільській області навіть немає інфекційної лікарні.

“Ми вже неодноразово зверталися до владних структур. Свого часу Кабмін розглянув це питання і у 2003-2004-му році мали почати будівництво, до 2010 року на Тернопільщині обіцяли побудувати обласну інфекційну лікарню. Але в цьому відношенні абсолютно нічого не зроблено”, - наголосив М.АНДРЕЙЧИН. Він висловив сподівання, що це питання, врешті-решт, буде вирішено.