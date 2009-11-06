На Тернопільщині ПП реалізовувало неякісні марлеві пов’язки
12:31, 06 листопада 2009Країна
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На Тернопільщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора приватного підприємства, котра реалізувала за завищеними цінами більш як тисячу штук марлевих пов’язок, які не відповідають гігієнічній якості, унаслідок цього отримала прибуток у сумі чотири тисячі гривень.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою Теребовлянського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1. ст.225 (обман покупців та замовників) Кримінального кодексу України.
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