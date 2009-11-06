У Запоріжжі провезли навколо міста ікону Казанської Божої Матері

У Запоріжжі священики Української Православної Церкви Московського патріархату для попередження розповсюдження територією міста грипу відслужили молебень і провезли ікону Казанської Божої Матері навколо міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької єпархії УПЦ МП, молебень проти розповсюдження "згубної пошесті" був проведено у Свято-Покровському кафедральному соборі Запоріжжя.

"Після Літургії єпископ ЙОСИП провів разом з архієпископом ВАСИЛЕМ (ЗЛОТОЛИНСЬКИМ) молебень про врятування "від згубної пошесті", після чого кілька священнослужителів провезли на автомобілі навколо Запоріжжя ікону Пресвятої Богородиці", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, протягом останньої доби у Запорізькій області різко зросла кількість хворих на ГРВІ і грип: після того, як за добу діагноз грип і ГРВІ було поставлено в області 5 тис. 300 жителям, регіон опинився на межі епідемії.

Довідка УНІАН. 30 жовтня блаженнійший Митрополит ВОЛОДИМИР благословив проведення в усіх храмах Української Православної Церкви спеціальної молитви проти розповсюдження небезпечної хвороби.

“В усіх православних храмах України читатиметься спеціальна молитва – «Молебний спів під час згубної пошесті і смертоносної зарази», яка традиційно відправляється в Православній церкві під час поширення небезпечних хвороб”, - повідомили у прес-службі УПЦ з посиланням на циркулярний лист Предстоятеля Української Православної Церкви, розісланий в усі єпархії УПЦ.