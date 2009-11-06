У Києві немає нових випадків «каліфорнійського» грипу

У Києві за останню добу не зареєстровано жодної хворої людини з підозрою на «каліфорнійський» грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації заявила перший заступник голови міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, від цього вірусу за період розповсюдження епідемії грипу та ГРВІ, що розпочався у жовтні в Україні, у столиці померла лише одна жінка. Додаткові дослідження не підтвердили діагноз «грип A/H1N1» у жодного хворого з підозрою на цей грип.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що на ранок сьогоднішнього дня загалом у Києві на грип та ГРВІ захворіло 145 тис. 085 осіб, за останню добу – 9 тис. 669. При цьому на ГРВІ захворіли 43 тис. 348 мешканців столиці (за добу - 9 тис. 319); на сезонний грип 1 тис. 737 (за добу – 350 осіб); на грип A/H1N1 – одна людина, про яку згадувалось.

«Підозри на сьогодні (на захворювання «каліфорнійським» грипом – УНІАН) нема в жодної людини. Тобто, якщо позавчора були якісь підозри, ми направили аналізи в Інститут ім. Громишевського на підтвердження, більше жодного випадку A/H1N1 не підтверджено», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її даними, на сьогодні у Києві госпіталізовано 942 хворих, з них 437 – діти і 70 – вагітні жінки. В реанімації з пневмонією перебуває 5 хворих, але жоден з них не потребує штучної вентиляції легенів. «За останню добу померлих від пневмонії і грипу не було», - додала перший заступник голови КМДА.

За її інформацією, малозабезпеченим мешканцям міста вже роздано 32 тис. профілактичних наборів медикаментів і 65 тис. вже укомплектовано й підготовлено для роздачі. І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що робота з розповсюдження цих наборів проводитиметься й у вихідні – таким чином до понеділка всі заплановані 300 тис. наборів роздадуть малозабезпеченим киянам.

У свою чергу, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що загалом на боротьбу з епідемією грипу та ГРВІ з бюджету міста виділено 18 млн. грн., з яких 14 млн. спрямовано на медичні набори малозабезпеченим, решта – на інші заходи, зокрема, закупівлю дезинфікуючих миючих засобів.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО заявив, що в столиці вже підтверджено 2 випадки смерті від «каліфорнійського» грипу. За його словами, один із випадків захворювання встановили у військовому госпіталі №408 - помер чоловік. Ще один випадок підтверджено у жінки, яка померла в лікарні через 40 хвилин після госпіталізації.