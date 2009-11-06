На Волині кількість звернень до медиків зросла на 4,8 тис.

У Волинській області кількість звернень до медиків за добу зросла на 4795 - станом на сьогоднішній ранок зареєстровано 39 тис. 153 звернень проти вчорашніх 34 тис. 358. З них: дорослих – 24 тис. 810, дітей – 14 тис. 343, повідомили УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я.

Як зазначено в повідомленні, кількість хворих на 10 тис. населення становить 378,8 осіб, проти 332,4 – 5 листопада.

Госпіталізовано 1754 осіб, з них дорослих - 836, дітей - 918. На стаціонарному лікуванні перебуває 1044 осіб, дорослих - 464, дітей – 580. Померло 4 людей.

Голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК зазначив, що ситуація із вірусним захворюванням у містах області поступово стабілізується, однак, спостерігається його підвищення у сільських населених пунктах. За його словами, усі медичні заклади забезпечені лікарями, а також відкрито додаткові ліжка.