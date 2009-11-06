Чим небезпечні супи в пакетиках?

Звичка починати обід з тарілки гарячого супу «з пакетика» може обернутися серйозними проблемами із здоров`ям, попереджає доктор Рейчел Томпсон, співробітниця Всесвітнього фонду досліджень раку. За її словами, супи з серії «просто додай води» (тобто порошкова суміш, що за хвилину перетворюється на борщ, щі, горохову, курячу, яловичу або овочеву першу страву) не можна назвати здоровою їжею, оскільки вони є лідерами серед напівфабрикатів за змістом солі: у одній порції міститься до половини добової норми хлориду натрію.

Тим часом, як показало дослідження японських учених, що недавно завершилося, надлишок солі подвоює ймовірність розвитку раку шлунку. Протягом 11 років онкологи спостерігали за способом життя 40 тис. жителів Країни східного сонця, приділяючи особливу увагу їх пристрастям гастрономів і шкідливим звичкам. Згідно з одержаними даними, серед чоловіків, що віддавали перевагу солоним продуктам, підвищеному ризику захворіти раком піддавалася одна людина з 500. Це удвічі перевищує показники, зафіксовані серед тих, хто вживає сіль в мінімальних кількостях. Що стосується прекрасної половини людства, то у любительок солоненького загроза захворювання в чотири рази менша, ніж у чоловіків. Відзначимо, що рак шлунку - одна з найпоширеніших форм цієї небезпечної недуги.

Коментар

Семен Рапопорт, доктор медичних наук, професор Московської медичної академії імені Сєченова, заступник голови Асоціації гастроентерологів Росії, заслужений діяч науки РФ:

- Не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти: чим більше в продукті хімії, тим менш корисний він для здоров`я. Якщо поглянути на склад порошкових страв, неважко переконатися в тому, що вони містять мінімум натуральних інгредієнтів, все інше - консерванти (їх використовують для збільшення терміну придатності), фарбники, синтетичні підсилювачі смаку і аромату, емульгатори і інші «поліпшувачі». Тому, звичайно, слід віддавати перевагу супам домашнього приготування, а супи «з пакетика»їсти епізодично.

versia.ru