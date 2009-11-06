В Україні 762 тис. 835 хворих на грип та ГРВІ, 32 – на вірус А/Н1N1

В Україні зареєстровано 762 тис. 835 випадків захворювання на грип та ГРВІ, з них 32 – на вірус А/Н1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день від ускладнень грипу померло 109 осіб, госпіталізовано 33,979 тис. осіб», - сказав О.БІЛОВОЛ.

За його словами, на даний момент лабораторно підтверджено 32 випадки інфікування вірусом А/Н1N1, з них у 14 випадках – хворі померли.

О.БІЛОВОЛ повідомив, що епідемічний поріг досягнуто в Донецькій, Київський, Чернігівській, Житомирській областях та місті Києві. «Практично досягнуто епідпоріг у Кіровоградській та Одеській області. Карантинні заходи посилені в Київської, Кіровоградської, Дніпропетровської областях та місті Черкаси», - додав головний санітарний лікар.