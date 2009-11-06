Буковина: 10 жертв епідемії, 37 тисяч хворих на ГРВІ та грип

З початку загострення ситуації щодо захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип від вірусних пневмоній на Буковині померли 10 людей.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.

За його словами, лише за останню добу на Буковині захворіли 5 тисяч 228 осіб. Загалом, за період зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в області занедужали 37 тис. 238 жителів, з яких 1 тис. 883 – діти до 18 років, 55 – вагітні жінки та породіллі.

З 29 жовтня до сьогодні госпіталізовано 1 тис. 761 буковинця, з них за останню добу на лікарняне ліжко потрапили 152 особи. Нині в реанімаційних відділеннях лікувально-профілактичних закладів краю перебувають 42 пацієнти, з яких 3 – у дуже тяжкому стані.

У Чернівцях за минулу добу зареєстровано 1344 випадків ГРЗ (445 – серед дітей), а також 123 випадки грипу (серед дорослих – 119, дітей – 4), госпіталізовано 34 особи, серед яких 21 – дорослі та 13 – діти. Серед госпіталізованих у 24 випадках поставлено діагноз пневмонія (18 – у дорослих, 6 – у дітей).

Як повідомила журналістам начальник міського управління охорони здоров’я Валентина ТАРАСЮК, за минулу добу у Чернівцях зареєстровано один летальний випадок серед госпіталізованих з ознаками застудно-вірусного захворювання. Остаточна причина смерті жінки буде відома після проведення експертизи. В одному з попередніх летальних випадків результати патологоанатомічного дослідження смерть хворого від пневмонії не підтвердили.