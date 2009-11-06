Китай виділить нам 500 тис. доларів допомоги

Китайський уряд виділить Україні 500 тис. доларів допомоги на придбання медичної апаратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у рамках виконання Посольством України в Китайській Народній Республіці доручення МЗС щодо залучення іноземної гуманітарної допомоги для запобігання поширенню епідемії грипу в нашій країні сьогодні посол України в КНР Юрій КОСТЕНКО зустрівся з помічником міністра торгівлі Китаю (у ранзі заступника міністра) ЧАН Цюанєм.

У ході розмови представник мінторгу КНР інформував про рішення китайського уряду виділити Україні безоплатну допомогу загальною сумою 3,5 млн. юанів (понад 500 тис. дол. США) для постачання в нашу державу діагностичної апаратури, захисних масок, окулярів, рукавичок, інших засобів індивідуального захисту.

Ю.КОСТЕНКО подякував китайській стороні за позитивну відповідь на звернення Посольства та підкреслив важливість цього кроку як ще одного вияву традиційно дружніх відносин між українським та китайським народами.

Наразі Посольство України в КНР опрацьовує технічні питання доставки в Україну гуманітарного вантажу найближчими днями.