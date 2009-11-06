Львів отримав лабораторію для визначення штаму грипу А/H1N1

У Львові вже є діагностична лабораторія, яка дає змогу діагностувати, які збудники циркулюють у середовищі, зокрема, дає можливість визначати штам «свинячого» грипу.

Про це повідомив УНІАН головний державний санітарний лікар Львівської області Роман ПАВЛІВ.

«Ця лабораторія є аналогом такої лабораторії, як у Києві. Однак, наше обладнання щойно поступило і тому не змонтоване. Ми чекаємо фахівців з Києва для її встановлення та запуску, приміщення для лабораторії також вже є. Якби ця лабораторія була раніше в області - ми мали б змогу швидко і самостійно діагностувати “свинячий” грип на самих початках спалаху захворювань», - розповів Р.ПАВЛІВ.