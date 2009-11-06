2 людини одужали від грипу А/H1N1 на Львівщині

Станом на 6 листопада у Львівській області лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на грип А/H1N1. Про це повідомив УНІАН Головний державний санітарний лікар Львівської області Роман ПАВЛІВ.

З них 8 осіб померли, 2 - видужали. «Сьогодні ми отримали результати з Києва, які підтверджують, що у двох жителів міста Дрогобича був «свинячий» грип. Ці люди вже перехворіли, на даний час їх стан покращився і вони сьогодні були виписані з лікарні додому», - поінформував Р.ПАВЛІВ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 листопада в Україні зареєстровано 762 тис. 835 випадків захворювання на грип та ГРВІ, з них 32 – на вірус А/Н1N1.

Як повідомив Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ, «на сьогоднішній день від ускладнень грипу померло 109 осіб, госпіталізовано 33,979 тис. осіб».