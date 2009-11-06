У Житомирській області на грип та ГРВІ захворіло 16,5 тис. осіб

У Житомирській області на грип та ГРВІ вже захворіло 16 тис. 454 особи, з них госпіталізовано 790 осіб, щодоби кількість хворих зростає в середньому на три тисячі осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вчора на 15.00 медики зареєстрували в області 2900 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, з них серед дорослих - 1731, в тому числі захворіли 24 вагітні жінки та 1169 дітей віком до 18 років. Госпіталізовано 159 хворих, з них 56 дорослих (в тому числі 8 вагітних) та 103 дітей віком до 18 років.