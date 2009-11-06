МОЗ таки наполягає на вакцинації проти грипу
Хочуть закупити 12,5 млн. доз вакцин
Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ заявляє про необхідність закупівлі не менш як 12,5 мільйонів доз вакцини проти грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про О.БІЛОВОЛ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми відпрацювали всі алгоритми, і на сьогоднішній день нам необхідно, як мінімум, 12,5 млн. доз для вакцинації населення», - сказав О.БІЛОВОЛ.
При цьому, на його думку, в першу чергу вакцинацію необхідно провести в групах підвищеного ризику, зокрема, серед медиків, вагітних жінок, а також дітей і дорослих, які перебувають у спецустановах.
«На сьогоднішній день у нас на реєстрації дві вакцини – канадського і російського виробництва. Зараз ми чекаємо ще одну вакцину - французького виробництва», - повідомив він.
«На сьогоднішній день всі обов`язково мають зрозуміти – якщо ми не відновимо рівень довіри нашого населення до вакцинації, то ми втратимо контроль над розповсюдженням інфекційних захворювань», - наголосив О.БІЛОВОЛ.
Як повідомляв УНІАН, станом на 6 листопада в Україні зареєстровано 762 тис. 835 випадків захворювання га грип і ГРВІ, з них 32 – на вірус А/Н1N1. Від ускладнень грипу померли 109 чол., госпіталізовано 33,979 тис. чол.