МОЗ освоїло 70% з 500 млн грн, виділених на епідемію

Міністерство охорони здоров`я України освоїло 70% з 500 млн. грн., виділених урядом на подолання епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні освоєно близько 70% цієї суми, але точнішу інформацію буде надано після підготовки всіх технічних обгрунтувань кожного контракту», - сказав О.БІЛОВОЛ.

За його словами, більша частина цих коштів спрямовується на закупівлю медичного обладнання і апаратів, а не на придбання лікарських засобів.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні виділив 0,5 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.