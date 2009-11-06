Не використовуйте "Таміфлю" для профілактики грипу A/H1N1!

Керівник міжнародної місії Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я Юкка ПУККІЛА вкотре рекомендує не використовувати препарат «Таміфлю» як профілактику проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПУККІЛА заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дійсно Таміфлю не повинен застосовуватися людьми, у яких немає до цього показань, тобто людьми, у яких не тяжка форма захворювання, які не належать до груп ризику, і людьми, у яких немає вірусу A/H1N1», - сказав Ю.ПУККІЛА.

Водночас, представник ВООЗ зазначив, що препарат «Таміфлю» необхідно приймати тільки за рекомендацією лікаря. «Коли ж очевидно, що у людини вірус A/H1N1 або стан наближається до тяжкої форми, Таміфлю необхідно призначати якнайшвидше», - додав Ю.ПУККІЛА.

Разом з тим він визнав, що в даний час в умовах епідемії сезонного грипу найбільш складним для лікарів є визначення початку тяжкої форми захворювання.

«Таміфлю є ефективним для лікування, а не для профілактики», - у свою чергу наголосив керівник бюро ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ.