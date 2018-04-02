Рейтинг кращих способів профілактики грипу

Навряд чи зараз знайдеш людину, яка б не була стурбована питанням, як не заразитися «свинячим грипом». Останнім часом в ЗМІ звучало стільки рецептів, як не захворіти, що від них може голова піти довкруги. Але який з них найефективніший, а на якій краще не витрачати часу? Відповісти на це питання ми попросили 7 авторитетних лікарів. Для цього вони за 15-бальною шкалою оцінили основні засоби екстреної профілактики. До нашого списку не увійшли гартування, спорт і кріосауна — це дуже дієві профілактичні методи, але ефект наступає не раніше, ніж через місяць після першої процедури. НАШІ ЕКСПЕРТИ

Федір Лапій, лікар-імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології Національної медакадемии, к.м.н.

Тетяна Гарник, професор, д.м.н., завкафедрою фітотерапії медінституту Української асоціації народної медицини

Геннадій Апанасенко, професор, д.м.н., завкафедрою спортивної медицини Національної медакадемії

Анатолій Лобко, оториноларинголог вищої категорії обласної лікарні ім. Н.І.Пирогова м. Вінниці

Борис Скачко, реабілітолог, заввідділення відновних методів лікування медцентру «Юстас»

Віктор Мацишин, головлікар Київського центру аюрведи

Поліна Загородня, Президент Асоціації приватних сімейних лікарів

РЕЙТИНГ: КРАЩІ СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ

1 МІСЦЕ

Часник і цибуля. 71 бал

Часник і цибуля багаті фітонцидами — летючими ефірними маслами, що володіють властивістю швидко нейтралізувати віруси, що знаходяться в повітрі. Крім того, вони містять вітаміни і мікроелементи, зміцнюючи імунітет.

Як застосовувати? Головний і найефективніший спосіб профілактики — просто їсти часник і цибулю. Профілактична дія продовжується до тих пір, поки в диханні є специфічний запах, так що ефект наступає відразу після вживання. Найважливіше вживати їх перед виходом на вулицю, де нас і чекають віруси. Профілактичний ефект посилиться, якщо ви часник або цибулю змішаєте з салом: воно є стимулятором імунітету. Як правило, знезаражувальний ефект від зубчика часнику або третини цибулини триває біля 2-го годинника. Якщо в колективі є підозра на хвору людину, то захист потрібно оновлювати приблизно кожні 2—3 години.

Врахуйте, що їсти ці гострі «імуностимулятори» потрібно не на порожній шлунок, щоб не було його роздратування.

2 МІСЦЕ

стимулятори інтерферону. 58 балів

Як застосовувати? «Здоровим людям стимулятори інтерферону не потрібні, вони їм можуть тільки нашкодити: може відбутися збій в імунній системі, — говорить Головний імунолог Вінниці Ольга Бондарчук. — Але вони показані, якщо у людини є імунодефіцит. Про нього може говорити яке-небудь хронічне захворювання, наприклад, герпес, що часто загострюється, хронічне запалення нирок, бронхів і ін. Крім того, дуже важливо враховувати протипоказання до їх застосування — це аутоіммунні захворювання (ревматоїдний артрит, червоний вовчак, аутоіммунний тиреоїдит), а також період вагітності, годування грудьми і вік до 7 років».

Отже, якщо ви відноситеся до людей з імунодефіцитом, то стимулятори інтерферону вам потрібні.

Чим замінити? Якщо вам не вдасться дістати препарати-індуктори інтерферону, підтримати імунітет допоможуть настоянка ехінацеї і прополіс.

Ехінацея. Це рослина, яка володіє адаптогенными властивостями, тобто допомагає пристосуватися до будь-яких змін. Вона зарекомендувала себе як краща для підвищення імунітету серед інших адаптогенів (женьшень, лимонник, елеутерокок). Приймають всередину по 20—30 крапель 3 рази на день (але не на ніч), за 30 хв. до їжі. Після прийому короткий час тримати в роті, не ковтаючи. Препарат не рекомендується призначати жінкам в період вагітності і лактації, а також при аутоіммунних захворюваннях. Дітям препарат призначається від 4-х років, дозу індивідуально повинен підібрати лікар.

Прополіс. Це перероблений бджолами пилок . Містить близько 250 біологічно активних речовин (феноли, флавоноїди і ін.), за рахунок яких підвищує імунітет і має пряму антимікробну і противірусну дію. Ефект від застосування наступає того ж дня. Прополіс розсмоктують: 1—2 горошини (пігулки) в день.

3 МІСЦЕ

Маска. 56 балів

Як використовувати? Носити маску доречно там, де багато людей — потенційних джерел зарази: у транспорті, кінотеатрі, на футбольному матчі і т.д. Врахуйте, що її потрібно регулярно міняти: якщо вірусів в повітрі багато, то вона може їх стримувати максимум 3—4 години. Якщо чхаєте в свою маску, то міняти її потрібно ще частіше — інакше зараза, від якої ваш організм хоче позбавитися, знову може потрапити до вас. Ну а якщо сидите удома один, то маска вам ні до чого.

4 МІСЦЕ

Оксолінова мазь: 55 балів

Як застосовувати? Оксолінова мазь наноситься в кожну ніздрю круговими рухами. Важливий момент: кожного разу після приходу з вулиці потрібно промити ніс (краще мильною водою) — так ви видалите віруси, які туди могли потрапити. Потім нанесіть мазь знову.

Чим можна замінити? Альтернатива оксолиновой мазі — ефірні масла. Вони здатні відлякувати віруси, не даючи їм наблизитися до носа. Метод застосування той же. Це менш ефективно, але краще так, чим взагалі без захисту.

5 МІСЦЕ

Вітамін С. 54 бали

Як приймати? Кращі джерела вітаміну С — це цитрусові (добова доза вітаміну міститься — на вибір — в 2 середніх апельсинах, 4—5 мандаринах, 3-х лимонах), ківі (добову дозу «аскорбінки» містить 1 фрукт), капуста (сира і квашена). Найбагатший вітаміном С напій — це відвар шипшини.

КОРИСНІ ЗВИЧКИ 1. Мийте руки. Якщо хвора людина чхнула, вірусний аерозоль осів на якомусь предметі, ви узялися за нього руками, потерли ніс — вірус вже у вашому організмі. Тому мити руки потрібно часто, мінімум 50 сек. і з милом. І не тільки після вулиці, але і після рукостискань, які, до речі, варто обмежити. Носіть з собою дезинфікуючі вологі серветки — не зашкодять. Ними ж краще закривати кран після миття.

2. Промивайте ніс. Промивайте ніс підсоленою водою разів на 2—3 години — так ви вимиєте віруси з носа.

3. Провітрюйте приміщення. Робити це потрібно кожну годину по 5 хвилин, інакше концентрація вірусів в приміщенні буде рости.

4. Робіть вологе прибирання. Віруси, як пил, осідають на предметах. Витирайте їх вологою ганчіркою по кілька разів в день.

5. Пийте не менш як 2—3 л в день. Так ви забезпечите себе від пересихання слизистої верхніх дихальних шляхів — через пересохлу слизисту носа вірусам легше потрапити в організм.

6. Беріть обід здому. У громадському харчуванні ви частіші, ніж де б то не було, контактуєте з предметами, яких стосувалися інші люди (посуд, піднос, гроші і т.д.). Якщо без нього — ніяк, беріть з собою одноразовий посуд.

7. Їжте гостру їжу. Вона розширює судини і покращує кровообіг у всьому організмі і у верхніх дихальних шляхах зокрема. Це грає свою роль в профілактиці грипу тому, що інфекція легше приживається, коли судини звужені (спазмовані).

8. Обполіскуйте кип`ятком чашку. Це знищить мікроби, які могли на неї потрапити.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua