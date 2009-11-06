У Луганську виявлено підпільний склад медикаментів

У Луганську співробітниками податкової міліції виявлено склад, у якому зберігалися дефіцитні протигрипозні медикаментами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Луганській області.

Як з’ясувалося, ліки з цього складу розвозилися до багатьох аптек міста. Розрахунок здійснювався готівковими коштами. Практично жодного документування проходження медикаментів не велося. Наразі склад опечатано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3 КК України за фактом ухилення від сплати податків на суму 3 млн. грн.