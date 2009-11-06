На Тернопільщині захворюваність на грип та ГРВІ пішла на спад

На Тернопільщині кількість хворих на грип та ГРВІ порівняно з минулим тижнем зменшилася на 25%.

Про це під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ. Він зазначив, що на стільки ж зменшилась кількість звернень за добу та кількість госпіталізованих. За його даними, за останню добу до лікарів звернулося 3,032 тис людей (за попередню – 3,6 тис осіб, у понеділок 2 листопада – 4,5 тис осіб). З них 1,98 тис дорослих та 1,052 тис дітей. Загальна кількість хворих в області (за новими нормативами підрахунку з дати оголошення карантину по Україні) становить 22,597 тис, кількість госпіталізованих становить 1,381 тис осіб. “Причому зараз вже поступають хворі у легкій формі”, – додав Ю.ЧИЖМАРЬ.

У реанімації, за його словами, перебуває 15 людей (вчора було 26, у пік захворюваності – 45). “До апарату штучної вентиляції легень підключено зараз 5 хворих, стан ще 10-ьох покращився і вони вже дихають самостійно. Також почався процес виписування з лікарень людей, які видужали, що є ще одним фактором динаміки із зниження захворюваності”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

У Тернополі ж, як повідомили в прес-службі міської ради, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип станом на 8 год. 6 листопада склав 266,66 на 10 тис. населення (станом на 5 листопада було 298,72 випадків на 10 тис. населення).

За вчорашній день із симптомами ГРВІ у лікувальні заклади Тернополя госпіталізовано 51 людину, з них – 11 дітей. У тяжкому стані перебуває 12 осіб, з них - 1 дитина.

Загалом станом на 8 год. 5 листопада у лікувальних закладах міста перебуває 542 пацієнти. 5 листопада з лікарень виписано 47 громадян, у тому числі 15 дітей.

Летальних випадків за останню добу не зафіксовано.