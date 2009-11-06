МОЗ виділило 13,8 млн. грн. на реанімаційне обладнання

Міністерство охорони здоров’я України у відповідь на звернення Дніпропетровської облдержадміністрації виділило 13,8 млн. грн. на придбання реанімаційного обладнання для лікарень регіону.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

«Розпорядження про виділення коштів вже підписано», - зазначив голова ОДА. За його словами, область закупить за ці кошти 60 апаратів для штучної вентиляції легень, що необхідні для лікування складних випадків грипу та пневмонії.

В БОНДАР також повідомив, що планується придбати додаткове устаткування для реанімаційних відділень лікарень регіону.

За словами губернатора Дніпропетровщини, наразі в чотирьох лікарнях Дніпропетровська та Кривого Рогу створені регіональні центри з реанімаційними відділеннями для хворих на грип А/Н1N1.

За даними головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА, сьогодні в області випадків захворювання на пандемічний грип не зафіксовано. Епідемічного порогу захворюваності на сезонний грип та ГРВІ не досягнуто.