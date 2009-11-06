В Україні від грипу А/HР1N1 померло набагато менше людей

В Україні від “каліфорнійського” грипу померло набагато менше людей, ніж в інших країнах світу.

Як передає кореспондент, про це свідчать статистичні дані, оприлюднені сьогодні головним санітарним лікарем України Олександром БІЛОВОЛОМ.

За його словами, за останню добу на території країн Євросоюзу зареєстровано 12 смертей, в тому числі в Італії – 4, Великої Британії – 1, Болгарії – 1. "Всього вірусом А/HР1N1 інфіковано 332 особи", - сказав О.БІЛОВОЛ.

В Туреччині за останню добу підтверджено 4 нові смертельні випадки, по одному смертельному випадку зареєстровано в Молдові та Сербії.

"В Білорусі кількість хворих на грип на 70% перевищила рівень захворюваності минулого року. Також відзначається підвищення епідемічного порогу в західних областях та місті Мінську. Лабораторно підтверджено 85 випадків, в тому числі 7 смертей", - повідомив головний санітарний лікар України.