В Чернігівській області епідситуація стабілізується

В Чернігівській області ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ поступово стабілізується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії при ОДА повідомив головний державний санітарний лікар області Микола ДОНЕЦЬ.

За його словами, значного зростання захворюваності, порівняно із початком тижня, наразі немає, тож немає і причин для паніки.

"Ситуація повністю контролюється владою і медиками. Але, оскільки область перейшла епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, запобіжні заходи мають бути посилені", - вважає М.ДОНЕЦЬ. Всього станом на 6 листопада в області зареєстровано понад 18 тис. 300 хворих на ГРВІ та сезонний грип.

Голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО звернув увагу членів комісії на необхідності суворого дотримання маскового режиму у місцях великого скупчення людей і доручив відповідним службам жорстко контролювати дотримання цього режиму.

Керівник області також наголосив на необхідності координації дій відповідних правоохоронних та контролюючих органів під час перевірки аптечних закладів на предмет наявності необхідного асортименту ліків і цін.