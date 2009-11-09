На Закарпатті 130 підприємств порушили епідемічний режим
08:46, 09 листопада 2009Країна
0
Перевіряє прокуратура
У Закарпатській області 130 підприємств порушили епідемічний режим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у Закарпатській облдержадміністрації повідомила головний санітарний лікар області Віра ЧИЖ.
За її словами, спеціалісти Санітарно-епідеміологічної служби здійснюють перевірку підприємств та організацій на предмет дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.
Станом на сьогодні, 7 листопада, порушення епідрежиму виявлено на 130 підприємствах Закарпатської області.
Матеріали 5 перевірок направлені до прокуратури Закарпатської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter