На Закарпатті 130 підприємств порушили епідемічний режим

У Закарпатській області 130 підприємств порушили епідемічний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у Закарпатській облдержадміністрації повідомила головний санітарний лікар області Віра ЧИЖ.

За її словами, спеціалісти Санітарно-епідеміологічної служби здійснюють перевірку підприємств та організацій на предмет дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

Станом на сьогодні, 7 листопада, порушення епідрежиму виявлено на 130 підприємствах Закарпатської області.

Матеріали 5 перевірок направлені до прокуратури Закарпатської області.