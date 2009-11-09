Сьогодні виділять кошти для оплати наднормативної роботи лікарів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що вже у понеділок, 9 листопада, Кабінет міністрів виділить кошти для оплати наднормативної роботи лікарів в умовах епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на нараді 7 листопада в Закарпатській облдержадміністрації, присвяченій темі боротьби з епідемією грипу.

«Ми у понеділок вже виділяємо додаткові гроші за наднормативну роботу медичного персоналу, всіх лікарів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що гроші будуть виділені обласним держадміністраціям, які, у свою чергу, розподілятимуть їх по медичних установах.

«Я думаю, що якщо ми порівняємо у результаті цифри, які прогнозувалися для України ВООЗ, і які в результаті командної роботи всієї країни будуть, ми просто з вами побачимо, скільки життів ми зберегли громадянам України завдяки вашій і нашій спільній роботі – завдяки роботі всіх лікувальних установ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до лікарів, присутніх на нараді.