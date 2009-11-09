ЗМІ нагнітають паніку у зв'язку з епідемією грипу?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що деякі ЗМІ в Україні нагнітають паніку у зв`язку з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала 7 листопада на нараді в Закарпатській облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.

«Зараз, якщо стежити за спонтанними повідомленнями засобів масової інформації, люди тільки на вулицях в ліжках не лежать, черги тисячні (у лікарнях і поліклініках), йде абсолютне знущання з людей, їм не надається своєчасна допомога. Всі ви бачите, яке йде нагнітання і яка йде паніка», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що деякі ЗМІ повідомляють про те, що не вистачає лікарів і ліків.

«Це все не відповідає дійсності. Я б хотіла, щоб ЗМІ, недобросовісні політики не виховували в українців комплекс неповноцінності, і щоб вони не робили з громадян України занепалих людей, які думають, що їх країна ні до чого не готова, що вона завжди найгірша, що вона завжди з чимось не справляється», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що за деякими показниками Україна випереджає інші країни, зокрема, у питанні боротьби з епідемією грипу, що й підтверджує останній висновок Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Як повідомлялося, Міжнародна місія Всесвітньої організації охорони здоров`я позитивно оцінила дії Кабінету міністрів України, направлені проти епідемії грипу.