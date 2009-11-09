Кошти на подолання епідемії надійшли, але дозволу їх брати немає

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК заявляє про складну процедуру освоєння коштів, виділених на подолання епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН про це він повідомив учора на місцевому телеканалі «3-я Студія».

«Область отримала кошти в сумі 5,7 млн. грн., які стоять, - сказав губернатор. - Нема відповідних дозволів, і складною є процедура їх освоєння. Кошти надійшли на рахунок обласного Управління охорони здоров’я. Ще нема відповідних дозволів від Міністерства охорони здоров’я, нині йде процедура погодження».

Керівник області повідомив, що надійшла частина благодійних коштів, яку вже розподілено.

«Я зобов’язав голів райдержадміністрацій, поки ця бюрократична процедура пройде, купувати в борг ліки, щоб лікарні не залишались без медикаментів. Бо кошти є на рахунку, і ми розрахуємось». За його словами, нині «вже є борги». «Думаю, що в понеділок-вівторок розрахуємось», - додав він.

М.ПАЛІЙЧУК також визнав, що лікарні області не цілком забезпечені всім необхідним обладнанням та медикаментами. «На жаль, не забезпечені всім необхідним, - наголосив голова ОДА. - Ми працюємо з коліс. Ми отримали 6 апаратів штучного дихання і вже роздали їх в лікарні. Стовідсотково забезпечено лише препаратом «Таміфлю».