Полтавщина: кількість хворих на ГРВІ знижується

У Полтавській області відзначається зменшення показника захворюваності на ГРВІ.

Про це сьогодні УНІАН повідомив начальник Головного управління охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації Віктор ЛИСАК.

«Сьогодні можу впевнено сказати, що в області спостерігається щоденне зменшення показника захворюваності на ГРВІ. З початку епідемічного періоду в державі по області по медичну допомогу звернулося 1,1% населення (17 тисяч 78 осіб), в т.ч. дітей 0,4% (6 тисяч 95 осіб), госпіталізовано 670 осіб (3,9%), зокрема дітей – 439 (2,5%)», - зазначив В.ЛИСАК.

У регіоні госпіталізовано за останню добу 134 пацієнтів (4,4% від тих, що звернулися по медичну допомогу). З початку епідемії захворіли 362 медпрацівники. За останню добу захворіли 63 медпрацівники (серед них лікарів - 15). В області обстежено на вірус грипу 163 особи, підтвердження грипу А/Н1N1 немає.

При цьому, як заявив В.ЛИСАК, у разі виникнення епідемії грипу A/H1N1 Полтавській області необхідно, щонайменше, 25 млн. грн. для першочергових заходів.

За його словами, ці гроші потрібні будуть, у разі виникнення епідемії, для закупівлі медичного устаткування і препарату «Таміфлю»

«Хоча це ж кошти будуть державні, тому, як уряд нам їх розпише, туди ми їх і направимо», - сказав В.ЛИСАК.

В області на заходи з попередження розповсюдження ГРВІ і грипу з місцевих бюджетів усіх рівнів виділено 6 млн. 400 тис. грн. З обласного бюджету - 1,5 млн. грн., які підуть на медикаменти і поповнення статутного фонду «Полтава-фарм».