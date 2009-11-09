На Житомирщині перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
09:11, 09 листопада 2009Країна
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Повідомляють в ОДА
У Житомирській області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.
В області зареєстровано 19 тисяч 108 хворих на грип та ГРВІ, госпіталізовано 955 осіб.
Лише за період з 5 по 6 листопада в області медики зареєстрували 2 тисячі 654 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ.
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