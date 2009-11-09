Немовлята кричать з тією інтонацією, з якою розмовляють їхні батьки

Акцент батьків немовлята починають засвоювати, ще перебуваючи в материнській утробі. Такого висновки дійшли німецьких вчені на основі дослідження криків 60 здорових немовлят з франкомовних і німецькомовних родин, повідомляє ВВС.

Згідно дослідженню, опублікованому в журналі Current Biology, французькі немовлята кричать з інтонацією, що підіймається, – відтворюючи інтонацію, з якою розмовляють французи, – тоді як немовлята з німецькомовних родин кричать з інтонацією, що спадає.

Таким чином, автори цього дослідження зробили висновок про те, що на немовлят, які ще не народилися, впливають звуки мови, що проникають в утробу матері.

Раніше вже було відомо, що немовлята можуть запам`ятовувати звуки, що проникають в утробу, і особливо сприйнятливі до мелодії - як музичної, так і мелодії людського голосу.

«Нові дані, які нам вдалося дістати, свідчать не лише про те, що новонароджені своїм криком здатні відтворювати різні інтонаційні моделі, але й те, що вони вважають за краще відтворювати саме ту інтонацію, яка характерна для мови, що оточувала їх в утробі», - пояснює Катлін ВЕРМКЕ з Вюрцбургського університету.

«Таким чином, стає очевидна важливість крику новонароджених для подальшого мовного розвитку», - додала науковець.

За її словами, копіювання інтонації є частиною загальної моделі поведінки немовлят. Вони імітують поведінку матері для того, щоб зміцнити зв`язок з нею.