Чи є епідемія «свинячого грипу » в Україні?

У понеділок, 9 11.2009 року о 14.00 в прес-залі УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК за адресою: Київ, м-ро «Житомирська», вул..Семашко, 13 прес-конференція українських лікарів:

ЖУКОВОЇ Людмили Петрівни, академіка УАН, віце-президента Української федерації охорони здоров’я, директора Центру нетрадиційної медицини та енергетики, КУРИКА Михайла Васильовича, професора, доктора фізико-математичних наук, ГОРЧАКОВА Володимира Юрійовича, професора, доктора біологічних наук, РАЗУМЕНКО Володимира Юрійовича, професора, доктора медичних наук, ТАРУТИНОВА Валерія Івановича, професора, доктора медичних наук, САВОВА Антона Івановича, професора, Президента Асоціації ділових кіл в Україні (очолює делегацію українських вчених у Великобританії)

Українські вчені стверджують – епідемії «свинячого грипу» в Україні немає. Результати досліджень аналізів «хворих на свинячий грип», яка провів Всесвітній Центр грипу в Лондоні (Великобританія) вчені повідомлять на прес-конференції, яка пройде в он-лайн-режимі