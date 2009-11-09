В Україні число померлих від грипу і ГРВІ зросло до 155 осіб

Число померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні зросло до 155 осіб.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров`я України, за минулу добу кількість жертв епідемії збільшилася на 11 осіб: 2 - померли у Львівській області, 2 - в Івано-Франківській, 2 особи - в Рівненській, 3 – у Чернівецькій, по одному - у Хмельницькій та Вінницькій областях.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 969 тис. 247 осіб, зокрема, за останню добу 32 тис. 443 особи. Госпіталізовано з початку епідемії 48 тис. 972 особи, за останню добу - 3 тис. 994 особи, з яких в реанімації перебувають 446 осіб.

Епідемічний поріг перевищено у 13 областях та в Києві, наблизилися до епідемпорогу 13 регіонів. У повідомленні не йдеться про кількість випадків захворювання на грип A/H1N1. Раніше МОЗ повідомляло про 32 випадки грипу A/H1N1 і 14 підтверджених смертей від нього.