Сьогодні у Києві оголосять карантин?

З сьогоднішнього дня в Києві можуть ввести карантинний режим, на чому наполягав столичний міський голова Леонід Черновецкий

Про це повідомила заступник столичного мера Ірена Кільчицька.

За її словами, головний санітарний лікар згоден, що Києву карантинний режим необхідний. Рішення про введення карантину в столиці, як зазначила Кільчицька, зараз на підписі у першого віце-прем`єр-міністра України Олександра Турчинова.

Якщо карантинний режим введуть, то всі кінотеатри, театри, нічні клуби і ринки закриють.

Зараз в Києві закрито лише кілька театрів, а інші працюють, мотивуючи це тим, що мерія в даному випадку їм не указ.«Карантин може бути введений тільки за наказом головного санітарного лікаря», - сказали в кінотеатрі «Жовтень».

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