Підстав для введення в Україні надзвичайного стану немає - Ющенко
Країна не замре
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підстав для введення в Україні надзвичайного стану немає.
Про це Глава держави сказав в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.
«Я взагалі проти, щоб країна завмирала, щоб країна обмежувала свою життєдіяльність», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Водночас він наголосив, що йому б хотілось аби уряд вживав адекватні до ситуації дії, а не піарився.
За його словами, ще у квітні місяці поточного року Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала, що в світі почалася пандемія грипу.
Президент зауважив, що кожна країна мала вживати заходів для попередження епідемії. «Бути готовою до неї ( пандемії – УНІАН) - це обов’язок кожного уряду, кожного лікаря», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
На його переконання, Україна не була готова, не було відповідних лабораторій для діагностики, тест-систем, не було проведена вакцинація, тощо.
Глава держави знову пригадав те, що Блок Юлії Тимошенко, який очолює прем’єр-міністр, звіз на свій з’їзд до Києва людей, в тому числі й з тих областей, де вже були зафіксовані смертельні смерті.
Критикуючи інші кроки уряду, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Уряд робив все навпаки від того, що вимагала епідеміологічна ситуація».