Експерти ВООЗ провели семінар для медпрацівників Тернополя

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я провели експрес-семінар для медичних працівників Тернополя, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, представники ВООЗ також попрацювали у відділеннях інтенсивної терапії Тернопільської обласної комунальної дитячої лікарні та Тернопільської міської лікарні №2, надавши практичні рекомендації лікарям.

Окремо фахівці обговорили стан захворювання на грип А/H1N1 з представниками Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

За даними прес-служби ОДА, загалом у Тернополі перебували троє представників ВООЗ: фахівець з інтенсивної терапії Саймон МЕРДЕЛ (Велика Британія), лікар-інфекціоніст Наталія ПШЕНИЧНА (Росія) і співробітник Офісу ООН в Україні, лікар-інфекціоніст Катерина БУЛАВІНА.