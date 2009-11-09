ВООЗ рекомендує Україні почати вакцинацію проти пандемічного грипу

Керівник міжнародної місії Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Юкка ПУККІЛА рекомендує Україні почати вакцинацію проти пандемічного грипу з груп ризику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПУККІЛА заявив сьогодні на брифінгу після завершення зустрічі місії з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Україні починати вакцинацію проти пандемічного грипу з добре визначених пріоритетних груп ризику», - сказав Ю.ПУККІЛА.

Голова місії ВООЗ також підтримав заяву глави українського уряду про необхідність проведення серед усіх груп населення вакцинації проти сезонного грипу, а з появою доступу до вакцини - і проти пандемічного грипу.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що на даний час одним із основних пріоритетів співпраці України і ВООЗ стане вакцинація проти сезонного і пандемічного грипу. «Україна, як і всі країни світу, в яких є лабораторно підтверджені випадки пандемічного грипу А/H1N1, також готується до вакцинації проти пандемічного грипу», - повідомила вона.

За її словами, сьогодні на зустрічі з місією ВООЗ обговорювалися питання співпраці у забезпеченні України вакциною проти пандемічного грипу.