У МОЗ не знають для чого країні так багато таміфлю

Мінздоров`я витратило 70% суми, виділеної урядом на боротьбу з епідемією грипу.

Про це повідомляє "Дело", посилаючись на інформацію головного санітарного лікаря Олександра Біловола.

Виходячи з того, що в цілому на протиепідемічні заходи Кабмін передбачив 500 млн. грн., сума витрачених коштів становить близько 360 млн. грн.

За словами заступника міністра фінансів Володимира Матвійчука, з виділених Кабміном коштів 115 млн. грн. передбачено на закупівлю лікарських препаратів. На необхідну апаратуру - 100 млн., а 80 млн. грн. - на витратні матеріали.

51 млн. грн. призначено для дев`яти областей, де оголошено карантин. Значна частина коштів, ймовірно, піде на потреби регіонів, які тільки зараз переходять епідеміологічний поріг.

З лікарських препаратів МОЗ в першу чергу запасається препаратом "Таміфлю", яке лікує каліфорнійський грип. На його імпорт вже витрачено 33,5 млн. грн. (500 тис. доз по 67 грн. за упаковку з 10 таблеток).

Всього планується витратити 60,3 млн. грн. - очікується поставка ще 400 тис. доз. з урахуванням того, що одному пацієнту для повного одужання досить пачки ліків. Таміфлю, яке закуповується, вистачить для лікування 700 тис. осіб.

Поки що в Україні офіційно підтверджено трохи більше 30 випадків захворювання на каліфорнійський грип.

Навіщо міністерство здійснює такі масштабні закупки препарату, Біловол не зміг пояснити. Однак він підтвердив, що для профілактики "Таміфлю" використовувати не можна.

Ще 100 млн. грн. буде витрачено на медичне обладнання (апарати штучної вентиляції легень, фібробронхоскоп, пульсоксиметри, кардіометри та апарати для відкачування рідини з легень).

"На обладнання нам необхідно 15 млн. грн.", - сказав начальник управління охорони здоров`я Львівської міськради Володимир Зуб. Губернатор Львівщини Микола Кміть додав, що область закупить 20 апаратів штучного дихання.

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