ВООЗ закликає Україну закупити протигрипозну акцину

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) закликає уряд України продовжити переговори з міжнародними організаціями і країнами-виробниками протигрипозної вакцини для її закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Бюро ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ сьогодні під час зустрічі міжнародної місії ВООЗ з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Враховуючи те, що Україна належить до тих країн, де немає виробництва своєї вакцини, і доступ до пандемічної вакцини достатньо обмежений, ми закликаємо уряд України продовжувати переговори з країнами-виробниками, а також з міжнародними організаціями, зокрема ВООЗ», - сказав І.ПОКАНЕВИЧ.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров`я вітає лист до ВООЗ, яке підготувало Міністерство охорони здоров`я України, щодо надання вакцини проти пандемічного грипу. «Ми вітаємо цей крок, а наступний крок повинен бути в обговоренні деталей договору і реєстрації вакцини», - додав І.ПОКАНЕВИЧ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до ВООЗ із проханням надати допомогу Україні в правильній організації інформаційної кампанії про необхідність вакцинації проти грипу й інших інфекційних захворювань. «Ми зараз вибудовуємо інформування так, щоб люди розуміли, що вакцинації альтернативи немає», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що в Україні рівень довіри до щеплень впав у зв`язку із поодинокими випадками негативних наслідків у результаті вакцинації. «Ця безвідповідальна політизована кампанія призвела до того, що люди стали менше щепитися від грипу й інших інфекційних захворювань. Ми свідомі, що зовсім на іншому рівні повинна проходити вакцинація і повинні змінитися стратегія і тактика проведення вакцинації», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.