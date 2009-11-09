Черновецький роздає киянам від грипу... вазелін

Медичні набори, які роздаються у Києві малозабезпеченим верствам населення від міської влади, є недоукомплектованими, заяляє голова Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктор ПИЛИПИШИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Шевченківської РДА, за словами В.ПИЛИПИШИНА, з п’яти необхідних препаратів у достатній кількості є лише бинт. Деякі із препаратів, наприклад, амізон чи оксолінова мазь у меднаборах взагалі відсутні.

Замість цього, заявляє В.ПИЛИПИШИН, соціально незахищеним пропонується дитячий крем „Колобок”, крем „Червона шапочка”, ехінацея, мазь календули і вазелін.

„Столична влада нездатна навіть імітувати боротьбу з грипом. Розповсюдження медичних пайків серед пенсіонерів ніяк не зупинить інфекцію. Але й ці пайки майже не містять ліків, які б можна було вживати для профілактики”, - переконаний керівник РДА.

За його словами, тих ліків, які надійшли в один із районних центрів для коплектації наборів для профілактики чи лікування грипу та ГРВІ, вистачить не усім. „Терцентр формує 5 тис. пайків, а упаковок фервексу надійшло, наприклад, лише 3750 штук, афлубіну – 300, вазеліну – 3 тис. штук, мазі календули – 1400 штук”, - повідомив В.ПИЛИПИШИН.

При цьому він звертає увагу, що про профілактику для працездатного населення “мова взагалі не йде”.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління охорони здоров`я і медичного забезпечення КМДА затвердило перелік медикаментів і засобів захисту, які мають міститися в кожному пакеті. Це вітаміни, жарознижуючі і противірусні засоби, мазь оксолінова або її замінник і бинт, який може бути використано для пошиття захисної маски.

«Ми підготували два види пакетів з медикаментами і профілактичними засобами: один – для малозабезпечених верств населення (всього потреба становить 300 тисяч); другий – для медичних і соціальних працівників, а також для співробітників правоохоронних органів (всього 14,3 тисяч). Різниця між ними лише в тому, що в пакетах для медиків, правоохоронців і соціальних працівників жарознижуючий засіб замінено на дезинфекційний, адже ці люди працюють в тісному контакті з населенням», – повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Фінансування безкоштовним меднаборами становить 14 млн. грн.