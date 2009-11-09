Донеччина: підтверджено 2 випадки захворювання на грип A/H1N1

Підтверджено два випадки захворювання на грип A/H1N1 у Донецькій області.

Як повідомила УНІАН заступник Головного державного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЕЛОМЕРЯ, при дослідженні у вірусологічній лабораторії Центральної санепідемстанції Києва зразків носоглоткових змивів від двох хворих жителів Донецька з діагнозом «грип» отримано позитивний результат щодо наявності пандемічного варіанту вірусу грипу A/H1N1.

За словами Т.БЕЛОМЕРІ, всього за добу 8 листопада в області зареєстровано ще 1382 звернення за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції та грип.

Загальна кількість хворих із початку епідемії (з 30 жовтня) становить 48263 випадків, у т.ч. 19791 дітей, госпіталізовано 1992 хворих, помер один дорослий.

«За даними експрес-діагностики, в етіології захворювань переважають збудники грипу типу А», - зазначила заступник головного санлікаря області.