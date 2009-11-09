Під час епідемії не можна масово робити флюорографію

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) не рекомендують робити масові флюорографічні обстеження під час епідемії грипу та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, раніше повідомлялося, що в області мали намір робити усім бажаючим флюорографію.

«Після консультацій з експертами ВООЗ вони сказали, що таке масове флюорографічне обстеження вони вважають за недоцільне, - наголосила З.ЦІХОНЬ. – По-перше, це знову скупчення людей, по-друге, це не виключає того, що людина сьогодні прийшла, і це правда, зробила флюорографію, а завтра захворіла на грип, але буде мати підтвердження, що в неї все добре і буде спокійно себе почувати. Тому флюорографічне дослідження буде проводитись тільки у випадках, якщо на це будуть скеровувати лікарі. Є така потреба - будь-ласка».

За її словами, на сьогодні в Івано-Франківську та у районах працюють усі флюороапарати. «У випадках додаткової потреби, якогось підкріплення наш флюорограф буде готовий в будь-яку поліклініку виїхати», - додала вона.

З.ЦІХОНЬ повідомила, що експерти ВООЗ привезли 50 комплектів для проведення обстежень додатково на вірусологію. «Вони розподілені по 5-ти основних лікарнях Івано-Франківська. – сказала вона. - Зараз буде проведено навчання з персоналом і забір матеріалу для вірусологічної лабораторії санстанції. Тобто, серед хворих ми беремо по 10 змивів у кожному закладі і вірусологія буде відпрацьовуватися додатково».