16 держав нададуть Україні допомогу у зв’язку з епідемією грипу

Станом на 9 листопада у відповідь на звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у 16 державах світу прийнято рішення про надання нашій державі гуманітарної допомоги.

Про це повідомили УНІАН у штабі Міністерства закордонних справ України із запобігання поширенню епідемічної ситуації в Україні.

Зокрема, рішення про надання нашій державі гуманітарної допомоги на державному та урядовому рівні прийняли 13 держав - Австрія, Грузія, Ізраїль, Естонія, Китай, Ліван, Литва, Македонія, Молдова, Росія, Сербія, Польща, Угорщина; на відомчому рівні – 3 (Словаччина, США, Хорватія).

Ближчим часом очікується прийняття рішень на урядовому рівні ще у 2 державах – Болгарії та Латвії.

Обсяги вже отриманої та заявленої урядової допомоги від Австрії, Естонії, Китаю, Литви, Словаччини та Угорщини складають 1 млн. 85 тис. доларів США та 386 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 30 жовтня було оголошено епідемію грипу. Епідемічний поріг перевищено у 13 областях та в Києві, наблизилися до епідпорогу 13 регіонів.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 969 тис. 247 осіб, зокрема, за останню добу 32 тис. 443 особи. Госпіталізовано з початку епідемії 48 тис. 972 особи, за останню добу - 3 тис. 994 особи, з яких в реанімації перебувають 446 осіб.

Число померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні - 155 осіб.

Раніше МОЗ повідомляло про 32 випадки грипу A/H1N1 і 14 підтверджених смертей від нього.

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