Податківці виявили масові порушення в українських аптек

Податківці виявили порушення у 3 тис. 127 аптечних закладах, до яких застосують штрафних санкцій на суму майже 2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

За даними прес-служби, понад 1,5 тис. працівників органів державної податкової служби України залучено до 773 робочих груп, які організовані для запобігання зловживанням на фармацевтичному ринку.

З 30 жовтня 2009 року проведено 3403 обстеження щодо наявності в аптечних закладах лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Основні порушення, які були виявлені під час перевірок, - невідповідність готівки сумі коштів, зазначених у звітах реєстраторів розрахункових операцій (тобто непроведення через РРО), або несвоєчасне оприбуткування готівки.

За результатами контрольно-перевірочних заходів органами державної податкової служби передано акти перевірок по 147 аптечних закладах, у яких зафіксовано відсутність асортименту ліків, до Державної комісії з контролю за якістю лікарських препаратів. Інші матеріали готуються до передачі.

У ході проведених перевірок встановлено факти перевищення граничних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Про виявлені порушення інформуються також і регіональні управління охорони здоров’я та штаби, організовані при органах державної влади.

До Антимонопольного комітету надається інформація про факти перевищення граничних оптово-відпускних цін, зазначили в ДПА.