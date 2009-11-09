У Севастополі на ГРВІ захворіли 3 тис. 656 осіб

У Севастополі, починаючи з 29 жовтня поточного року, на ГРВІ захворіли загалом 3 тисячі 656 осіб, госпіталізовано 164 хворих, на сезонний грип захворіли 9 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідувачка епідвідділом міської СЕС Лариса ТИТОВА.

При цьому, за її словами, грипу A/H1N1 не виявлено. Показник захворюваності на 10 тисяч населення на сьогоднішній ранок становив 65 випадків, тоді як наприкінці минулого тижня перевищував 70 випадків.

Як додала Л.ТИТОВА, за цей же період на ГРВІ захворіли 22 медпрацівники, у тому числі троє лікарів.

За її словами, «у Севастополі в цей час ніколи не було різкого підйому захворюваності. Недавній показник - 70 випадків на 10 тисяч населення – був лише тому, що закрилися дитячі садки, батькам не було куди подіти дітей, і був відмічений сплеск звернень. Зараз багато що утряслося, напевно, багато батьків вирішили питання, хто залишиться з їхніми дітьми».