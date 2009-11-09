Вагітних лікуватимуть "неперевіреними" ліками

У деяких ЗМІ пройшла "новина": МОЗ рекомендував вагітним противірусні препарати, які не пройшли клінічні дослідження, а тому небезпечні для дитини.

У рекомендаціях міністерства по схемах лікування різних груп хворих грипом А/H1N1 дійсно мовиться, що препарати осельтамівір і занамівір не проходили клінічні дослідження для оцінки безпеки їх застосування у вагітних і годуючих жінок. І, отже, повинні застосовуватися для лікування майбутніх мам з обережністю: тільки за життєвими свідченнями і з відома самої пацієнтки.

Але робити з цих слів висновок, що йдеться про "неперевірені", а тому "небезпечні" ліки, які можуть привести до викидня, щонайменше дивно. По-перше, обидва препарати - і розроблений швейцарською фармкомпанією осельтамівір (торгова марка "таміфлю") і його "родич" британського походження занамівір (торгова марка "реленза") - відомі на ринку не перший рік.

Розроблялися вони з прицілом на вірус "звичайного" сезонного грипу, потім було доведено, що їм під силу протистояти вірусу пташиного грипу. Коли з`явився "свинячий" різновид - перевірили обидва препарати і на ньому, і виявилося - добре лікують і цей грип.

Що стосується "неперевіреності" обох ліків - вони і не могли бути перевірені для майбутніх мам тому, що проводити клінічні випробування на вагітних жінках заборонено і в нашій країні, і в розвинених країнах. Саме тому в інструкції до таміфлю нас про це попереджають.

rg.ru