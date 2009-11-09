На Рівненщині меншає звернень до медиків щодо грипу й ГРВІ

У Рівненській області останніми днями спостерігається істотне скорочення числа звернень до медиків людей з приводу захворювань на грип і ГРВІ, проте говорити про стабілізацію ситуації ще рано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК.

«Поки, на жаль, ще не можна говорити про те, що епідемія пішла на спад, проте явні позитивні моменти ми спостерігаємо. За останні п`ять днів у три рази, з 4,5 до 1,5 тисяч, скоротилося число людей, які щодня звертаються й визнаються хворими на ГРВІ та грип», - сказав В.МАТЧУК.

Він також зазначив, що скорочується й число госпіталізованих. «Загальне число їх збільшується, проте щодня скорочується число нових госпіталізованих», - сказав В.МАТЧУК.

Він зауважив, що, за даними на вчорашній день, одужали 903 людини, і найближчими днями очікується збільшення числа людей, які одужали.