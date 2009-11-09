Яскраві фрукти і овочі вбережуть від грипу

З вірусами грипу, що охопили більшість країн в світі цієї осені, може впоратися тільки міцний імунітет. Тому американські лікарі пропонують природним чином підтримати імунні функції власного організму – як кращу профілактику захворювання терапевти рекомендують налягати на фрукти і овочі яскравих кольорів.

Чому саме яскравих? Тому що барвисті фрукти і овочі містять найбільшу кількість вітамінів, мінералів, клітковини і головним чином фітонутрієнтів. Саме вони дають яскравий колір шкірці цих продуктів і найефективніше допомагають імунітету захищати здоров`я від небезпечних вірусів. Для якнайкращої підтримки імунної самооборони організму епідеміологи радять щодня їсти по декілька фруктів і овочів, особливо зелених, червоних і жовтих кольорів.

Для оптимального поєднання імунологи рекомендують вживати по два продукти з різноколірних категорій. Краще всього в цілому в добу з`їсти по 10 порцій різних яскравих фруктів і овочів.

ami-tass.ru