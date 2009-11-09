Князевич занепокоєний високою захворюваністю медиків на грип

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ занепокоєний високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ серед працівників медичної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це він сказав сьогодні під час селекторної наради з представниками управлінь охорони здоров’я на місцях.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, станом на 6 листопада в Україні захворіло 687 лікарів та більше 1,5 тис. молодших спеціалістів. В карантинних областях рівень захворюваності коливається від 0,5% до 1,3% від загальної кількості лікарів та від 0,5% до 1,2% молодших спеціалістів. Крім того, 4 лікарів та 2 молодших спеціалісти померли внаслідок виконання своїх професійних обов’язків.

Така ситуація, підкреслив міністр, ускладнює і без того важкий режим роботи медиків, які працюють з надмірним навантаженням.

З метою підтримки регіонів з найбільш складною епідемічною ситуацією, Міністерство охорони здоров’я України сформувало понад 570 мобільних бригад, до складу яких увійшли сімейні лікарі, педіатри, інфекціоністи, анестезіологи та ін. Фахівці, повідомили у прес-службі.

У ході наради перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ також надав оперативну інформацію щодо захворюваності по різних регіонах України та відзначив, що статистика захворювань на пневмонію, на жаль, свідчить про її зростання у 2009 році.

Так, якщо в 2008 році кількість хворих за 9 місяців становила 176 тис 172 випадки, то за цей же період 2009 року кількість хворих на пневмонію зросла до 183 тис. 828. Особливо збільшилась кількість хворих у жовтні та кількість її важких форм, що викликає стурбованість серед лікарів, зазначив В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

Окрему увагу приділено стану здоров’я вагітних, адже на пневмонію захворіло понад 700 жінок. Станом на 6 листопада 2009 року 7 вагітних перебували на апараті штучної вентиляції легенів, 9 вагітних померли від важких форм пневмонії, зазначили в МОЗ.