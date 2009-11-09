В Україні лабораторно підтверджено 65 випадків грипу A/H1N1, 14 осіб померли від “свинячого” грипу.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров`я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, передає РІА «Новости».

Він також поінформував, що Україна подала заявку до ВООЗ на вакцину від пандемічного грипу A/H1N1, і розраховує за допомогою цього препарату в майбутньому забезпечити групи ризику серед населення.

"Україна подала заявку до ВООЗ для того, щоб нам надали цю вакцину", - сказав В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ. За його словами, стратегія вакцинації полягатиме в тому, щоб вакцинувати, перш за все, групи ризику (вагітні жінки, маленькі діти, хронічні хворі, медичні працівники і т.д.).

"Це буде десь 6-7 мільйонів осіб", - сказав він, додавши, що, за прогнозами санітарної служби, в цілому необхідно вакцинувати 25-30% населення для того, щоб з`явився колективний імунітет до пандемічного грипу.

Перший заступник міністра охорони здоров`я також повідомив, що поки що немає рішення ВООЗ про виділення Україні вакцини проти пандемічного грипу, проте в міністерстві упевнені в позитивному вирішенні цього питання. За словами В.ЛАЗОРИШИНЦЯ, продовжується процес реєстрації вакцини в Україні, і цей процес завершиться впродовж місяця. Він додав, що вакцина розповсюджуватиметься безплатно.