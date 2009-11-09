У Росії 90% випадків грипу А/Н1N1 протікають у легкій формі

У Росії 90% випадків захворювання на грип А/Н1N1 протікають як будь-яке простудне захворювання і в легкій формі. Про це повідомила міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяна ГОЛІКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я і соцрозвитку РФ, за словами міністра, «сезонність у нас завжди була з грипом, і цей рік не є винятком, додався тільки А/Н1N1. 90% випадків захворювання на А/Н1N1 протікають так само, як будь-яке простудне захворювання і в легкій формі. А 10% - це середня і тяжка форма», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

За її словами, зазвичай пік захворюваності в Росії припадає на зиму, зараз він змістився на пізню осінь.

«Це не говорить про неготовність, це говорить про те, що ми зараз деяким чином переорієнтовуємо роботу установ, більше в ліжка терапевтичного та інфекційного профілю», - сказала вона.

При цьому Т.ГОЛІКОВА впевнена, що ажіотажний попит на маски - це зовсім непогано. «Це добре, що наші люди почали носити маски. Це добре, що наші люди почали дбати про здоров`я і купувати препарати не тільки для лікування, а й для профілактики», - сказала вона. У той же час, Т.ГОЛІКОВА зазначила, що ситуація з масками в Росії напружена. «Присутній факт, на жаль, спекуляції», - зазначила міністр.

За її словами, рівень захворюваності на грип у Росії традиційний. «Він, в цілому, не відрізняється поки що від рівня захворюваності, який припадав на цей період часу в минулі роки. Єдине, що я б хотіла зазначити, що пандемічний вірус дещо швидшими темпами розвивається, ніж ми припускали», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Як повідомлялося, в Росії від грипу А/Н1N1 померли 19 чоловік.