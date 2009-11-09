Президент закликає українців припинити паніку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає людей припинити паніку та ажіотаж, а також більше довіряти лікарям, і наголошує, що в Україні є достатньо ліків для лікування хворих на грип.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він сказав під час відвідання низки медичних закладів Оболонського району Києва.

Президент також відзначив ідентичність перебігу епідемії в Україні з іншими країнами, такими як Росія, Німеччина, Австрія, та багатьма іншими.

«Тільки в Україні в десять разів більше паніки і в сто разів більше ажіотажу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що цього року в аптеки завезено в чотири рази більше ліків, ніж торік. Проте, зауважив В.ЮЩЕНКО, складається враження, що лікарських засобів не вистачає.